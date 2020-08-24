السياح مدعوون للاحتفال بالسحر والشعوذة في كولوبرارو

أنسامد - 24 أغسطس/آب - في كولوبرارو، السحر أقوى بكثير من سوء الحظ أو وباء كورونا المستجد، أنها فكرة الاحتفال الجديد الذي تنظمه مدينة كولوبرارو في إيطاليا، حيث تدعو السياح للسفر في المدينة وتبديد "السمعة" المرتبطة بها فيما يتعلق بالسحر.



أنها رحلة بين "السحر والخيال"، ضمن النسخة العاشرة من فاعلية "حلم ليلة فية ذلك البلد"، التي تنظمها مدينة كولوبرارو في مقاطعة ماتيرا، أيام الجمعة خلال شهر أغسطس.



ومن أيام 7 و14 و21 و28 أغسطس، تستقبل المدينة السياح والزائرين من أجل السخرية من "الخرافات، والسحرة والمشعوذين وأصحاب التعاويذ وصانعي المرح والكهنة"، بحسب عمدة المدينة، أندريا برناردو.



وأضاف: "نخبركم بقصص السلاح والحب المحدثة في زمن كورونا"، مشيرا إلى أنه في هذه السنة التي شهدت نسبة وفيات عالية، لا ينبغي أن يفوت السياح تمائم العين النموذجية والفساتين المضادة للشر والسحر وتلك التي تجلب الحظ السعيد.



من أجل ضمان أقصى درجة من الأمان للحاضرين والممثلين، تم تقديم صيغة غير مسبوقة للفاعلية، بحسب المخرج جوزيبي رانويا، موضحا أنه وفقا للقواعد المطبقة لمكافحة كورونا، تم تغيير العرض المسرحي بالتخلي عن الصيغة التاريخية للمسرح المتجول.



وتم تنظيم ثلاثة عروض مساء كل يوم جمعة، مع ضرورة إجراء حجز إجباري مسبق على المنصة الألكترونية، وارتداء الكمامات.



