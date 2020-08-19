دراجي:إعادة البناء بعد كورونا ستتسبب في ديون مرتفعة

أنسامد- 19 أغسطس/آب - اكد ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي أن إعادة البناء بعد جائحة كورونا ستترافق بشكل لا يمكن تجنبه، بديون ستظل مرتفعة لفترة طويلة.



وخلال لقاء لمؤسسة "اجتماع من أجل الصداقة بين الشعوب" في مدينة ريميني، أوضح دراجي أن هذا الدين الذي ستتحمله البلدان والمؤسسات والأسواق والمدخرون سيكون مستداما، أي سيستمر اكتتابه في المسقبل.



ودعا دراجي إلى استخدام الدين لأغراض انتاجية، كالاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية الحيوية للانتاج، وفي االبحث، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون "دين جيد"، حتى تعود الثقة والانتعاش الاقتصادي.



وأضاف دراجي: " نحن لا نزال نتعرض للضربة القوية للجائحة، الذي لا يهدد فقط الاقتصاد، ولكن نسيج مجتمعنا كما نرى".



واستطرد دراجي بالقول أنه في ظل هذه الأزمات المتتالية، فالإعانات التي يتم توزيعها في كل مكان هو شكل من أشكال التقارب مع الأشخاص المتضررين بشكل أكبرن مشيرا إلى أن الإعانات تفيد بالبقاء على قيد الحياة، وإعادة النشاط، لكن الشباب يحتاجون أكثر من ذلك.



ولفت دراجي إلى أن كل الموارد المتاحة تم حشدها من أجل حماية العاملين والشركات التي تشكل نسيج اقتصادنا، وهو الأمر الذي منع الركود من التحول إلى كساد طويل.



وتابع: " لكن الطوارئ وهذه الإجراءات لن تستمر إلى الأبد، فقد حان الوقت لإظهار الحكومة في اختيار المستقبل الذي نريد أن نبنيه".



