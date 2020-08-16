مركز التدريب البحري في جنوة يستأنف نشاطه

أنسامد - 16 أغسطس /آب - استأنف مركز التدريب البحري Cma في مدينة جنوة الايطالية نشاطه مع العديد من الابتكارات القادمة، وذلك بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كان له تأثير على أنشطة المركز.



وتم تأجيل حفل افتتاح مبنى مركز التدريب الجديد في حي Prà، والذي كان من المقرر إقامته في شهر مارس بحضور العديد من السلطات. سيتم تحديد الموعد الجديد بعد الصيف، إذا سمحت الظروف بذلك.



واستأنف مركز التدريب البحري الدورات التدريبية للبحارة في شهر يونيو بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، مع الامتثال الكامل لقواعد السلامة. ويعمل المركز الآن بكامل طاقته، ويوفر التدريب لحوالي 100 إلى 150 بحارًا في الأسبوع، ولن يكون هناك اغلاق صيفي.



يقع مركز التدريب البحري في حي Prà، في موقع مخصص للملاحة والمحاكاة ورسم الخرائط الإلكترونية وللمختبرات التحضيرية للتدريب، مع حقل اختبار مجاور مخصص لدورات التدريب على السلامة الأساسية ودورات إخلاء السفن ومكافحة الحرائق.



