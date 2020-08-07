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دي مايو يشدد على أهمية التعاون مع تونس لوقف تدفقات المهاجرين
    أنسامد - 7 أغسطس /آب - أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أهمية الحوار مع السلطات التونسية لوقف تدفقات المهاجرين التي تنطلق من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا.

    وكتب دي مايو في صفحته بموقع "فيس بوك " للتواصل الاجتماعي : فيما يتعلق بقضية المهاجرين، دائما ما كنت أقول إن الصراخ والشعارات لا يمكن أن تؤدي إلى حل، منوها أنه لوقف تدفقات المهاجرين القادمين من تونس، لا بد من العمل والحوار مع السلطات التونسية.

    وتابع : هذا ما تفعله هذه الحكومة وستظهر النتائج الاولى. السلطات التونسية في الواقع تسعى لإيقاف موجات المهاجرين، حيث تم اعتراض العديد من قوارب المهاجرين المتجهة إلى إيطاليا بالقرب من السواحل التونسية.

    و أضاف : هذه استجابة أولية لظاهرة معقدة ولتحدي يجب أن تتعامل معه أوروبا بأكملها. ولهذا السبب طلبنا من الاتحاد الأوروبي مساعدة ملموسة، لأن السواحل الإيطالية سواحل أوروبية أيضًا وهذه رسالة يجب أن تكون واضحة: إيطاليا لم تعد مستعدة للتعامل مع المشكلة بمفردها.

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