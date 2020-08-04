توأمة محافظتي فيتربو الايطالية و الاقصر المصرية

انسامد - 4 اغسطس - اب - وافق مجلس مقاطعة فيتربو بقيادة بيترو نوتشي على نص "ميثاق التوأمة" الذي اقترحه محافظ مدينة الأقصر مصطفى محمد الهام ، الذي سيقوم في الخريف بزيارة رسمية إلى عاصمة لاتسيو للتوقيع على البروتوكول بعد تصديق ضروري من وزارة الخارجية الإيطالية. هذا ما نقلته مصادر غير رسمية في القاهرة ، مؤكدة أن الموافقة جاءت يوم الجمعة الماضي أيضا بفضل العمل الذي قام به المحامي جياكومو باريلي ، عضو مجلس مدينة فيتربو.



و قد ساعد علي اتخاذ القرار نجاح المعرض المصري في فيتربو الذي نظمته اس اي ابي بنيديتي ، الذي سجل في ستة أشهر أكثر من 60 ألف زائر اجتذبتهم مجموعة نسخ طبق الأصل من كنز مقبرة توت عنخ آمون ، مما فتح الباب أمام سلسلة من المبادرات الثقافية التي سيقترحها سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا هشام بدر وذلك من خلال مشروع رسمي لاعتماد الوزارتين المختصتين في إيطاليا ومصر.



وقال يوجينيو بينيديتي غاليو ، رئيس مؤسسة اس اي بي ، "يمكن القول أن الأتروسكان سيهبطون في مصر ، ويجددون العلاقات الألفية بين البلدين التي توحدها الأديان الوحيدة في العالم التي تزرع خلود روح من خلال فكرة السفر بعد الموت". علاوة على ذلك ،كان أسقف فيتربو ، م. لينو فوماجالي ، قد قاد قبل عامين بالفعل أول رحلة مسيحية على خطى العائلة المقدسة التي احتفل فيها بـ "رحلة إلى مصر" من خلال زيارة الأماكن التي لجأ فيها المسيح طفلا لمدة سبع سنوات بعد اضطهاد هيرودس.



كان هذا التراث التاريخي والديني هو موضوع الموسيقى التي عهدت وزارة الثقافة المصرية لمؤسسة اس اي بي بتحقيق العرض العالمي الأول في روما الذي حصل بالفعل على رعاية الكرسي الرسولي ، حيث يتم تذكره في القاهرة حيث رحلة تمثال سانتا روزا إلى الأقصر وتابوت فرعون مصري في تصدير مؤقت إلى فيتربو.



على أي حال ، سيتم اقتراح مبادرات التبادل الثقافي هذه وغيرها من قبل اس اي بي التي حظت بمباركة وزير التراث والأنشطة الثقافية داريو فرانششيني بهدف معلن هو "ربط العلاقات الجديدة بين الحضارتين" ، من بين الأقدم في العالم.



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