تكريم فيديريكو فلـّـيني في مهرجان سينما المتحف في تونس

أنسامد - 2 أغسطس /آب - تنطلق الدورة السادسة من مهرجان "سينما المتحف" السينمائي في متحف سوسة الأثري في تونس في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس بعرض تحفة المخرج الايطالي الشهير فيديريكو فلـّـيني La strada "الطريق".



وتهدف هذه الفكرة في أن يستمتع عشاق الأفلام بالكلاسيكيات القديمة.



سيقدم الفيلم المخرج التونسي الكبير الفاضل الجعايبي.



يتم تنظيم المهرجان من قبل جمعية جنوب للتراث السينمائي تحت الادارة الفنية لمحمد شلوف بدعم من المعهد الثقافي الإيطالي بتونس بالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة والوفد الإقليمي للشؤون الثقافية في سوسة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.



تم إعداد برنامج هذا العام تحت شعار "الحوار والتبادل بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التونسي" بفضل جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس وجمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة وجمعية بنزرت للسينما.



وتحتفل دورة هذا العام بالذكرى المئوية لميلاد عبقرية السينما الإيطالية فيديريكو فلـّـيني ووصول 6000 روسي إلى بنزرت هربا من الثورة الروسية. ومن المقرر أن تفتتح دورة هذا العام بعرض فيلم "الطريق"، ويختتم بتكريم الروسية أنستازيا شيرينسكي والجالية الروسية المحلية بعرض فيلم "أنستازيا بنزرت" للمخرج التونسي محمود بن محمود، وهو فيلم وثائقي عرض عام 1996 في مهرجان البندقية.



