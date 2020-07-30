هجرة غير شرعية:توقيف 19 تونسي في اجريجنتي

انسامد - 30 يوليو - تموز - القت قوات الامن الايطالية القبض علي19 تونسيا في لمبيدوزاالتابعة لاجريجنتي.



كان 11 من بينهم قد احتجزوا بسبب عودتهم الي لامبيدوزا رغم مرسوم الطرد الصادر في حقهم بينما الثمانية الاخرين القي القبض عليهم لتواجدهم في البلاد رغم رفض طلبات اللجؤ الخاصة بهم .



قام فريق شرطة اجريجنتي بالقبض عليهم و تسليمهم الي مركز استقبال مدينة سيكانياسيكوليانا التابعة لاجريجنتي.



