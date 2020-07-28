توقيف 5 مهربين تركوا مهاجرين تونسيين في جزيرة لامبيون

(أنسامد) - أجريجينتو ، 28 يوليو / تموز- القي البوليس الايطالي و
خفر السواحل القبض علي خمسة تونسيين متهمين بتجارة البشر .
وقد صدقت محكمة أجريجينتو بالفعل على قرار الاعتقال ، للمساعدة في
القضاء علي الهجرة غير الشرعية ، وتم نقل المشتبه بهم إلى السجن.
تمكن الجيش من اعتراض قارب صيد تونسي و على متنه مجموعة من
المهاجرين في جزيرة لامبيون وذلك بعد تلقي تقرير من العاملين في
المنطقة البحرية المحمية جزر بيلاجي حيث هبط المهاجرون من علي متن
السفينة التي قامت بتوصيلهم .
اعترض مرصد من قسم العمليات البحرية في لامبيدوزا ، في المياه
الإقليمية ، قارب الصيد ورافقه إلى الميناء ، في حين استعاد قارب
آخر المهاجرين المهجرين في جزيرة لامبيون.