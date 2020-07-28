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توقيف 5 مهربين تركوا مهاجرين تونسيين في جزيرة لامبيون
    (أنسامد) - أجريجينتو ، 28 يوليو / تموز- القي البوليس الايطالي و خفر السواحل القبض علي خمسة تونسيين متهمين بتجارة البشر . وقد صدقت محكمة أجريجينتو بالفعل على قرار الاعتقال ، للمساعدة في القضاء علي الهجرة غير الشرعية ، وتم نقل المشتبه بهم إلى السجن. تمكن الجيش من اعتراض قارب صيد تونسي و على متنه مجموعة من المهاجرين في جزيرة لامبيون وذلك بعد تلقي تقرير من العاملين في المنطقة البحرية المحمية جزر بيلاجي حيث هبط المهاجرون من علي متن السفينة التي قامت بتوصيلهم .

    اعترض مرصد من قسم العمليات البحرية في لامبيدوزا ، في المياه الإقليمية ، قارب الصيد ورافقه إلى الميناء ، في حين استعاد قارب آخر المهاجرين المهجرين في جزيرة لامبيون.

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