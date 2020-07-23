فينيسياالعثور على امرأة ميتة في حريق باحدي البنايات:

انسامد - روما ، 23 يوليو (تموز) - ألقت الشرطة القبض على رجل مغربي الاصل يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة قتل امرأة تبلغ من العمر 60 عاما عثر عليها أمس في شقته التي اشتعلت فيها النيران في بورتوغروارو بمدينة البندقية). وقد أتاحت التحقيقات التي أجرتها قوات الشرطة العثور علي دلائل قوية على وجود الشاب المغربي الأصل في مكان القتل. اظهرت التحريات الاولية ان هناك علاقة وثيقة تربط الجاني بالمجني عليها و ان نزاعا قد نشب بينهما دفع الشاب الي قتل المرأة بضربة قوية علي الراس ثم أشعل النار في الشقة لإخفاء ادلة الجريمة.



