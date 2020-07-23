كوفيد .. منظور إيطالي لمجموعة مصرية

أنسامد - القاهرة 23 يوليو - نجحت شركة "فريش" المصرية للادوات الكهربائية وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، بالبقاء على قيد الحياة رغم الاثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا .



تتوقع الشركة انتعاشا لصادراتها بداية من شهر سبتمبر و برجع الفضل في ذلك الي المخزون الكبير من المواد الخام و المكونات المتبقية من المرحلة الاولي من الوباء.



هذا ما كشفه بهاء ديميتري ، نائب رئيس قسم التطوير والتدريب التجاري للمجموعة التي يقدر حجم أعمالها بمجموع 5.8 بليون جنيه مصري (320 مليون يورو) .



واعترف المسؤول "لقد تأثرت صادراتنا من الأزمة في إيطاليا وليس لدينا طلبات حتى سبتمبر المقبل". لكنه أضاف "الآن بدأنا في الإنتاج لتسليم البضائع في الربع الرابع من عام 2020" في فرنسا أيضا ، مشيرا إلى أن فريش تصدر سخانات المياه الكهربائية ومواقد الغاز إلى شبه الجزيرة حيث زاد حجم أعمالها التجارية من ما يقرب من 900 ألف يورو إلى 2.2 مليون في أوروبا بما في ذلك روسيا .



"فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية" هي مجموعة مكونة من 10 شركات تمتلك 17 مصنعا ، واحدا منها في إثيوبيا ، ويعمل لديها أكثر من 6500 موظف.



قال بهاء: "كما هو الحال في كل مكان في العالم ، تأثر عملنا بأزمة كوفيد-19 وبفضل الإجراءات الاحترازية ، تمكنا من التخفيف من تأثيرها الصعب قليلا." بالإضافة إلى إيطاليا ، تصدر هذه الشركة في القاهرة إلى أكثر من 55 دولة ، بما في ذلك جميع الدول العربية والخليجية وتصل صادراتها أيضا إلى دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وكوريا الجنوبية أيضا.



وقال المديرالتنفيذي "لقد توقعنا الأزمة منذ أن بدأت في الصين وعملنا بجد للحصول على مخزون كاف من المواد الخام والمكونات".



وأضاف بهاء "لقد فقدنا العديد من عقود التصدير في بعض الأسواق ، لكننا اكتسبنا عملاء جدد في مناطق أخرى بسبب سياستنا واستعدادنا للشحن عن طريق البحر بالطبع" في إشارة إلى توقف الطيران " .



وذكر"تأثرت أعمالنا بفقدان بعض العمالة الماهرة لبعض الوقت" ، وأعرب عن إرتياحه أنه على الرغم من ذلك - "الحمد لله - لم يحدث لدينا وفيات في المصانع ". تنتج فريش مجموعة كاملة من الأجهزة ، بما في ذلك مواقد الغاز والغسالات والثلاجات ومكيفات الهواء والمراوح وسخانات المياه الكهربائية .والغازية وغسالات الصحون والأفران الكهربائية والميكروويف .

