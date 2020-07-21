Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
تقارير خاصة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

 تقارير خاصة
مهرجان ماتيرا السينمائي الاول من 24-26 سبتمبر
    انسامد - 21 يوليو - تموز - يقام مهرجان ماتيرا السينمائي الاول في الفترة من 24 الي 26 سبتمبر القادم بالتعاون بين غرفة صناعة السينما و جمعية ميكنج اوف.

    يعرض في اطار المهرجان الافلام الروائيةوالافلام الوثائقية والافلام القصيرة .

    سيتم منح الجوائز لأفضل عمل أول من قبل هيئة إيطالية والراعي الرئيس للمهرجان ، وستكون هناك أقسام خارج المنافسة بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة مع كل من المدربين الإيطاليين والأجانب.

    ويقود لجنة التحكيم المخرجان جيانكارلو فونتانا وجوسيبي ستاسي إلى جانب الرئيس الفخري إنزو سيستي ، الذي جلب افلام دولية كبيرة إلى ماتيرا.

    سيحصل الفائزون علي جوائز علي شكل تمثال صغير يصور جوليانا ، أحفورة حوت تم العثور عليه في عام 2006 على ضفاف سد سان جوليانو.

    سيتم تحديد تصميم التمثال من خلال مسابقة ، ومن المقرر تقديم المشاركات بحلول الاول من سبتمبر .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام

    ألبوم الصور