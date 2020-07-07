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وزير الدفاع الإيطالي في زيارة لتركيا
    أنسامد - 7 يوليو / تموز - يقوم وزير الدفاع الايطالي لورينزو غيريني بزيارة إلى تركيا اليوم الثلاثاء للقاء نظيره التركي خلوصي اكار، وفقا لمصادر تركية.

    وأضافت المصادر أن الوزيرين سيبحثان خلال اللقاء الوضع في ليبيا، بالاضافة إلى التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب القضايا الإقليمية الأخرى.

    وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة خلوصي اكار لطرابلس برفقة رئيس أركان الجيش التركي ياسار جولر. كما تأتي زيارة الوزير غيريني لتركيا في أعقاب زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي التقى في أنقرة بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي لمناقشة الأزمة الليبية.

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