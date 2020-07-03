دي لوكا يؤكد ضرورة النهوض بقطاع الزيوت الايطالية

أنسامد - 3 يوليو / تموز - انتقد فينتشنزو دي لوكا رئيس اقليم كامبانيا الايطالي جودة الزيوت التونسية التي تشبه أيضا جودة الطماطم الصينية، قائلا إنه على الرغم من انه يمكن شرائها بثلث الثمن مقارنة بالايطالية الا انها تشبه زيوت النفط، مطالبا بالدفاع عن الجودة بقوة.



وصرح فينتشنزو دي لوكا : إذا كنت تريد الزيت التونسي فسوف تدفع الثلث، لكنه ليس زيتا. يبدو مثل النفط. نفس الشئ يحدث مع الطماطم الصينية التي تعتبر شيئا آخر مقارنة بطماطم سان مارزانو.



وتابع : علينا أن ندافع عن الجودة بصرامة، مؤكدا ضرورة النهوض بالقطاع الذي يمكن أن يكون ثروة كبيرة لإيطاليا، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية عالية الجودة تجعل العرض قويا في وقت تشهد فيه البلاد غزوا لمنتجات منخفضة الجودة، مؤكدا أن الجودة الإيطالية لا يمكن الوصول إليها.



