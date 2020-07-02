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ريجيني:إجتماع المدعى العام الإيطالي ونظيره المصري
    أنسامد - 2 يوليو /تموز - عقد أمس الاجتماع الثاني عشر بين قضاه الإدعاء العام في روما ونظرائهم المصريين الذين يحققون في اختطاف وقتل الباحث الإيطالي الذي عثر عليه ميتا في القاهرة في فبراير 2016.

    إستمرالإجتماع أكثر من ساعة بقليل وعقد بتقنية الفيديوكونفرانس بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا . وبعد قراءة الإعلان الصادر في إيطاليا في نهاية القمة ، اتضح أن السلطات المصرية لم تقدم أي عناصر أو إجابات جديدة للإنابة القضائية التي أرسلتها روما في أبريل 2019 ، بدءا من محل إقامة المشتبه بهم الخمسة ، وجميعهم ينتمون إلى أجهزة الأمن المصرية ، واتهمها رئيس الوزراء سيرجيو كولايوكو بجريمة الاختطاف شخصيا.

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