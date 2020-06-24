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وصول وزير الخارجية الايطالي الي ليبيا للقاء فايز السراج

    انسامد - 24 يونيو - حزيران - وصل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الي طرابلس صباح اليوم الاربعاء.

    يجري دي مايو لقاءات مع رئيس الوزراء فايز سراج ، ووزير الداخلية فتحي باشاغا ، ووزير الخارجية محمد سيالة. تتناول الاجتماعات التطورات الاخيرة علي الساحة الليبية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات.
    وسوف يدلي الوزير الايطالي بتصريحات صحفية اليوم  لدي عودته الي ايطاليا حول نتائج مباحثاته مع المسئولين الليبيين .

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