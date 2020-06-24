ليبيا- مايو:2 يوليو دراسة تعديل مذكرة 2017حول الهجرة غير الشرعية

انسامد - 24 يونيو - حزيران - قدم المسئولون الليبيون وثيقة مكونة من سبع صفحات حول الهجرة غير الشرعية وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الذي قام اليوم بزيارة قصيرة الي ليبيا.



و تتضمن الوثيقة عدة مقترحات تهدف لتعديل مذكرة 2017 وتعمل علي تلبية المطالب التي تقدمت بها الحكومة الايطالية لطرابلس.



واشارت مصادر مطلعة علي هامش زيارة دي مايو لليبيا انه وفقا للوثيقة فان طرابلس تعهدت بانقاذ المهاجرين في مياهها الاقليميةمع تطبيق كافة الاتفاقيات الدولية و توفيرالحماية الدولية التي تقرها الامم المتحدة للاجئين.

و قد اعلن دي مايو عند عودته الي ايطاليا ان مفاوضات تعديل مذكرة 2017 ستبدأ الاسبوع القادم تحديدا يوم 2 يوليو .و اشار الي ضرورة دراسة المطالب الليبية و تعميق دراستها لانها تاخذ منحي جيد و تتعلق بالمطالبات الايطالية بضرورة احترام و حماية حقوق الانسان.