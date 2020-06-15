حركة مناهضة للفاشية تريد إزالة تمثال مونتانيلي

أنسامد - 15 يونيو /حزيران - طالبت حركة "سونتينال" المناهضة للفاشية أن تنضم مدينة ميلان إلى المتاهرات التي تحمل عنوان "حياة السود تهم " وإزالة تمثال إندرو مونتانيلي ، عميد الصحافة الإيطالية الراحل ، لأنه اشترى و "تزوج" فتاة إريترية تبلغ من العمر 12 عاما خلال الحرب الإيطاليىة-الإثيوبية الثانية عام 1936.



قالت الحرطة في رسالة مفتوحة إلى العمدة جوزيبي سالا أن التمثال ، الموجود في جيارديني بابليسي إندرو مونتانيلي (حدائق إندرو مونتانيلي العامة) ، يمثل قبول العبودية والعنصرية والإساءة الاستعمارية.



تطلب الرسالة أيضا تغيير اسم الحديقة لتكريم شخص "أكثر جدارة لتمثيل تاريخ وذاكرة مدينتنا." كان مونتانيلي صحفيا يمينيا بارزا معروفا بكونه مفكرا مستقلا وكاتبا غزير الإنتاج. توفي في عام 2001 ، ولم يعرب أبداً عن ندمه على قراره بشراء الفتاة الإريترية. على العكس ، تحدث وكتب علانية عن ذلك في مناسبات عديدة.



في مقابلة أجراها عام 1982 مع الصحفي إنزو بياجي ، أشار إلى الفتاة ، التي تسمى ديستا ، بأنها "حيوان سهل الانقياد". على الرغم من ذلك نظرا لأن مونتانيلي هو رمز للصحافة الإيطالية ، فإن العديد من الصحفيين والقادة السياسيين يعارضون بشدة إزالة التمثال ووصف زعيم عصبة المعارضة الوطنية ماتيو سالفيني اليسار بأنه " عار" ، في إشارة إلى رغبته إزالة تمثال إندرو مونتانيلي الذي لا يزال نموذج النجاح والوضوح ، والصحافة ، والكتابات التاريخية ، وموضع إعجاب على نطاق واسع.



