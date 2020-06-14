مصر .. بدء رحلات الطيران اول يوليو بجميع المطارات

انسامد - 14 يونيو - حزيران - أعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من أول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل؛ وذلك وفق الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور كل من: الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.



وقال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني إنه سيتم عودة العمل بكافة المطارات بشكل تدريجي، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لقطاع الطيران.



وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الوزارة استغلت الفترة الماضية؛ في رفع كفاءة كافة المطارات على مستوى الجمهورية.



وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي يجب على المسافر اتخاذها قبل الصعود على متن الطائرة؛ حيث يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر قبل تسلم (boarding pass)؛ كما يتوجب على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا بها إلى حد الوباء؛ تقديم اختبار (pcr) حديث قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى، ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم في صفوف الانتظار وعند الصعود والنزول من الطائرة.



وأوضح وزير الطيران أنه سيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل رحلة؛ فضلا عن ارتداء الكمامات إجباريا داخل الطائرة "ركاب وأطقم ضيافة"، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في شنطة خاصة لكل مسافر.



وأكد أنه سيتم حظر توزيع أى مطبوعات ورقية على متن الطائرة؛ فضلا عن تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة؛ وتخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية؛ وتخصيص دورة مياه مستقلة؛ وتخصيص أحد أفراد طاقم الضيافة لخدمتهم.



وقال إنه سيكون هناك التزام من جانب المطارات بإجراء عمليات التعقيم والتطهير مع التزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية، والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص بالمطار، وقياس درجة حرارة المسافر من خلال بوابات التعقيم وجميع المتواجدين بالمطار، وتعقيم امتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالامتعة.



/يتبع/