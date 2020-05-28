ريجيني-زكي:منطقة إميليا رومانيا تجمد اتفاقية التدريب مع مصر

أنسامد - بولونيا - 28 مايو / ايار - جمدت منطقة إميليا رومانيا اتفاقية التدريب مع مصر على خلفية موضوع جوليو ريجيني وباتريك زكي والتي تتضمن صندوقا للتدريب يديره مجلس الوزراء المصري .



وقالت كورييري دي بولونيا نقلا عن نائب رئيس منطقة إيمليا رومانيا في شمال وسط إيطاليا ، إيلي شلين ، "في هذه اللحظة لا نرى شروط التصديق على الاتفاقية ، لأننا لا نستطيع أن نعتبر علاقاتنا مع الحكومة المصرية طبيعية عندما كنا لا نزال نطالب بالحقيقة والعدالة لـ 52 شهرا لـ جوليو ريجيني من دون الحصول على إجابات ، وهناك أيضا باتريك زكي ، المسجل في ألما ماطر ، محتجز منذ 7 فبراير في سجن مصري حتى موعد سيتم تحديده دون توضيح أسباب هذا الاعتقال ودون أنباء عن أحواله النفسية الجسدية التي تهمنا ". هذه هي الأسباب ، على حد قول نائب رئيس منطقة إميليا رومانيا ، إيلي شلين ، التي قادت الجمعية التشريعية لوقف الاتفاق .



