ريجيني-زكي:منطقة إميليا رومانيا تجمد اتفاقية التدريب مع مصر

أنسامد - بولونيا - 28 مايو / ايار - جمدت منطقة إميليا رومانيا
اتفاقية التدريب مع مصر على خلفية موضوع جوليو ريجيني وباتريك زكي
والتي تتضمن صندوقا للتدريب يديره مجلس الوزراء المصري .
وقالت كورييري دي بولونيا نقلا عن نائب رئيس منطقة إيمليا
رومانيا في شمال وسط إيطاليا ، إيلي شلين ، "في هذه اللحظة لا نرى
شروط التصديق على الاتفاقية ، لأننا لا نستطيع أن نعتبر علاقاتنا
مع الحكومة المصرية طبيعية عندما كنا لا نزال نطالب بالحقيقة
والعدالة لـ 52 شهرا لـ جوليو ريجيني من دون الحصول على إجابات ،
وهناك أيضا باتريك زكي ، المسجل في ألما ماطر ، محتجز منذ 7 فبراير
في سجن مصري حتى موعد سيتم تحديده دون توضيح أسباب هذا الاعتقال
ودون أنباء عن أحواله النفسية الجسدية التي تهمنا ".
هذه هي الأسباب ، على حد قول نائب رئيس منطقة إميليا رومانيا ،
إيلي شلين ، التي قادت الجمعية التشريعية لوقف الاتفاق .