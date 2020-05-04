تونس: حوالي 800شركة إيطالية جاهزة لإعادة التشغيل في البلاد

انسامد - تونس 4 مايو /ايار - نظمت سفارة إيطاليا في تونس، بالتعاون مع غرفة التجارة التونيسية-الإيطالية فيديوكونفرنس بين وزير الصناعة التونسي صالح بن يوسف والشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.



وأشار بيان أصدره مكتب التمثيل الدبلوماسي الإيطالي أن هذا الإجتماع الإفتراضي كان فرصة لتقييم وضع أنشطة الإنتاج في اليوم الأول من فك الإغلاق الجزئي والتدريجي في تونس.



شدد سفير ايطاليا لورينزو فانارا على الإرث الإستثنائي الذي يتمثل في وجود أكثر من 800 شركة إيطالية في تونس، مشيرا بين أمور أخرى "أنه في هذه المرحلة الصعبة تتوقع الشركات الإيطالية من المؤسسات التونسية احترام مبدأ الشرعية والإجراءات الإدارية الشفافة وإجراءات أكثرسهولة للحصول على الائتمان ".



