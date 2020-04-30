دي مايو :إيطاليا تتابع بقلق تصريحات حفتر

نسامد - 30 أبريل / نيسان - حول حقيقة أن الليلة الماضية أعلن الجنرال حفترعلى شاشة التلفزيون انقلابا سياسيا جديدا وحصل على "كل السلطات من قبل الشعب"، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقابلة مع ريبابليك: "لقد سجلت الحكومة الإيطالية تصريحات حفتر بقلق. نحن نقدر الموقف الأوروبي ، ومن جانبنا اتخذنا موقفا لصالح المؤسسات الليبية الشرعية والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي.



بالنسبة لنا.



الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين يبقى الخيار الملموس الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية ".



وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قد أعلن قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015 .



