محلل سياسي:حفتر يفقد تأييد برقة

انسامد - 29 ابريل - نيسان - قال المحلل السياسي الايطالي جوزيبي دينتيشي بقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمعهد الدولي للدراسات الدولية انه كان من الاجدي لخليفة حفتر ان ينطوي علي نفسه و يعمل علي توصيل فكرته لحلفائه قبل الميليشيات لاقناعهم ان استقلال برقة او بمعني اصح اعلان ضم تلك الاراضي التي يسيطر عليها فعلا هي الحل الوحيد المتاح له للخروج من مأزقه .



ويضيف المحلل - في تصريحات لوكالة الانباء الايطالية (انسا) - ان تراجع حقتر بدأ منذ ما يقرب من عام في اول مراحل الحرب الاهلية وعندها كان حفتر قد بدا يعي انه لا يمكنه الفوز علي الارض خاصة و انه لا يقيم علاقات دبلوماسية قوية لدرجة انها تمنحه الحكم الذاتي الذي يبحث عنه .



و يشرح المحلل ان ماحدث مؤخرا ليس سوي هزيمة فادحة تحت ستار انتصار سئ يخرج منها حفتر ضعيفا فاقدا الزعامة و الدعم مما يتطلب منه الرجوع للبحث عن الدعم علي الساحة المصرية.



واشار الي انه رغم تاييد القاهرة للمشير حفتر الا انها كثيرا ما تعالت انتقاداتها الغير مباشرة للثغرات علي الجبهتين العسكرية و السياسية .



و اشار المحلل الي ان ما قام به حفتر يبدو مناسبا لما تامله القاهرة التي ترغب في فرض سيطرته علي كامل الاراضي الليبية ال انه علي اقل تقدير تخدم خطوة حفتر بالسيطرة علي شرق البلاد الاهداف الاستراتيجية للقاهرة فيما يتعلق بتامين حدودها الغربية.



