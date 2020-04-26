إطلاق مشروع بحثي لتعزيز التنوع الطبيعي للتين

أنسامد - 26 ابريل / نيسان - تم إطلاق مشروع بحثي يُسمى "Figgen" بقيادة توماسو جيورداني، الأستاذ في قسم الزراعة والأغذية والعلوم الزراعية البيئية بجامعة بيزا بهدف تعزيز التنوع الطبيعي للتين الذي يعد من الفاكهة القديمة في الزراعة المتوسطية الحديثة المستدامة.



تم إطلاق المشروع البحثي بالتعاون مع فريق من الباحثين من إيطاليا وإسبانيا وتونس وتركيا، حيث فاز المشروع على 3000 فريق دولي آخر من 19 دولة، وأحرز مليون يورو في فئة النظام الزراعي من مبادرة PRIMA لعام 2019 (الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط).



وقد قاد مبادرة PRIMA على مدى السنوات الثلاث الماضية الأستاذ والخبير الاقتصادي أنجيلو ريكابوني، الرئيس السابق لجامعة سيينا.



وقال جيورداني المسؤول عن مشروع "Figgen": إن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا ضرورة التوصل لحلول لتكييف ممارسات النظام الزراعي مع زيادة درجة الحرارة والجفاف وملوحة التربة.



وأشار إلى أن تبني نظم الزراعة المختلطة مثل الزراعة الحراجية يمكن أن يحارب فقدان التنوع البيولوجي الزراعي وتدهور خصوبة التربة.



على مدار الـ 36 شهرًا المقبلة، سيعمل فريق الباحثين مع المزارعين والمنتجين والموزعين ذوي الخبرة والقدرات المتعددة التخصصات لإدخال أنظمة الزراعة لزراعة التين بطرق أكثر ملاءمة لأنواع البيئات التي تنتجها بعد تغير المناخ، ما سيسمح بالإنتاج المستدام للتين في المستقبل.



وأضاف جيورداني: أحد الأهداف هو جعل النظم الزراعية قائمة على التنوع البيولوجي، موضحا: سيكون لذلك آثار مفيدة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي فوق الأرض وتحت الأرض، وكذلك في الحفاظ على التربة والمياه وتعزيز التربة في المناطق الهامشية.



