انشاء أول مصنع لانتاج البولي بوتادين في مصر

أنسامد - 17 ابريل / نيسان - حصل اتحاد يضم شركة سايبم الايطالية وشركة بتروجيت المصرية على عقد مع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته لانشاء أول مصنع لانتاج البولي بوتادين في مصر بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 36.000 طن سنويًا.



تبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالي 150 مليون دولار. تمتلك شركة سايبم وشركة بتروجيت تاريخًا طويلًا من الشراكات في مصر، حيث تتولي الشركتان بشكل مشترك مسؤولية الهندسة التفصيلية، وشراء المواد والمعدات، والبناء، وحتى بدء التشغيل واختبارات الأداء.



والبوتادين مطاط صناعي ذو مقاومة عالية للتلف ويستخدم في إنتاج الإطارات التي تستخدم حوالي 70% من الإنتاج العالمي.



