غرفة التجارة الإيطالية التونسية تطلق مبادرة لمواجهة كورونا

أنسامد - 12 ابريل / نيسان - في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والوضع الصعب الذي تعيشه تونس نتيجة لذلك، دعمت غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية في الأسابيع الأخيرة حملة جمع تبرعات لدعم السلطات التونسية.



وركز رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية مراد الفرادي ومجلس الإدارة على مبادرة لإنتاج أقنعة تنفس من أقنعة الغوص تنتجها إحدى سلاسل بيع التجزئة الرياضية.



جاءت الفكرة من براءة اختراع مفتوحة مقدمة من شركة Isinnova الناشئة بمدينة بريشا الايطالية بالتعاون العلمي مع الدكتور ريناتو فافيرو، الرئيس السابق لمستشفى جاردون فال ترومبيا.



وتهدف هذه المبادرة لتحويل أقنعة الغوص إلى أقنعة تنفس تستخدم في وحدات العناية المركزة بعد موافقة السلطات، وذلك في إطار جهود مكافحة وباء فيروس كورونا.



استخدمت غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية شبكتها الواسعة لحشد الشركات والجمعيات والمستشفيات والأطقم الطبية. ثم عرضت النتائج الإيجابية للاختبارات أمام السلطات التونسية في الأيام الأخيرة.



وبعد الموافقة عليها، قالت العديد من الشركات الإيطالية والتونسية إنها مستعدة لإنتاج الأجزاء البلاستيكية اللازمة لتكييف الأقنعة مع الاستخدام جديد.



تم تسليم مجموعة أولية مكونة من 85 قناعا يوم الثلاثاء الماضي إلى وزارة الصحة التونسية، ثم 190 قطعة يوم الخميس. وتهدف هذه المبادرة لانتاج 500 قناع طبي.



