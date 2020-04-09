فيديو حصري مع الاكتشافات الجديدة في بومبي

انسامد - 9 ابريل -نيسان - في اطار مبادرة اعادة اكتشاف التراث الايطالي عن طريق الفيديو يقدم عرض لمنتزه بومبي الاثري ماسيمو اوسانا جولة داخل المتنزه للترفيه عن المواطنين الموجودين في بيوتهم للحد من انتشار فيروس كورونا.



الفكرة هي عبارة عن رحلة بدون طيار فوق المدينة القديمة وحالة من الاكتشاف للحفريات الجديدة لاكتشاف الدومو الذي ظهر للضوء بفضل رواية مدير منتزه بومبي .



نشاهد في الفيديو منزل الحديقة مع اللوحات الجدارية الرائعة للثلاثية والرواق المطلي ؛ بيت أوريون مع لوحات الطراز الأول وفسيفساء أوريون ، فريدة من نوعها.. ويعرض الفيديو بيئات الحياة اليومية للمدينة. كل هذا مرئي على قناة ميباكت افلاما تصور المتاحف والحدائق الأثرية والمعاهد المستقلة للدولة هي عبارة عن مساهمات سمعية بصرية من كل النوع للسماح للناس بالاستمرار في التمتع بالتراث الثقافي الوطني.



يعرض فيديو بوميى كشفت الحفريات الجديدالتي تم إجراؤها بفضل مشروع بومبي العظيم ،ويكشف عن بيئات استثنائية للمدينة القديمة: الشوارع والمباني ذات الشرفات بالاضافة الي كازا دي جاردينو ، والتي أعاد علماء الحفريات بناءها بالكامل وزينوها بالنباتات ، و كازا دي اوريوني تحفةالفسيفساء تروي كارثة البطل اليوناني في كوكبة تحمل نفس الاسم. بهذه المبادرة ، فإن ميباكت ، من خلال التزام تام من جميع معاهدها ، لا تظهر فقط ما هو متاح عادة للجمهور ، ولكن أيضًا تذهب الي ماوراء كواليس التراث الثقافي مع العديد من المهنيين الذين يتعاملون مع الحفظ والحماية .



