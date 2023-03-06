إيطاليا : ارتفاع عدد الإناث العاملات في شركات الأدوية

(أنسامد) - مارس 6 - روما - تمثل النساء العاملات في شركات الأدوية في إيطاليا 44% من إجمالي عدد الموظفين، ويرتفع هذا العدد ليصل إلى نسبة 47% بين الموظفين الأقل من 35 عامًا، وغالبًا ما يشغلن مناصب في الإدارة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة شركات الأدوية Farmindustria.



وكشفت الأرقام أن 40% من مبيعات قطاع الأدوية حققتها شركات تقودها رائدات أعمال كما تعد المساواة بين الجنسين في قطاع صناعة الأدوية حقيقة ثابتة، وارتفعت بنسبة 15% في الفترة من عام 2016 إلى عام 2022.



في مجال البحث والتطوير، تمثل النساء 53% من الإجمالي، وهو إنجاز تحقق في هذا المجال بفضل الجدارة والمهارات العلمية جنبًا إلى جنب مع المثابرة والرؤية المتميزة التي تتسم بها النساء.



تتضمن اختيارات شركات الأدوية إجراءات الأبوة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، خاصة بالنسبة للنساء. يصل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التكميلية إلى 100% من الموظفين.



وبالنسبة لـ 73%، هناك أشكال من ساعات العمل المرنة، مثل العمل بدوام جزئي والعمل عن بعد. (أنسامد).



