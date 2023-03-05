إيطاليا:إرتفاع نسبة العاملين إلي 23.3 مليون،الأعلى منذ 2004

(أنسامد) - مارس 5 - روما - ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية في إيطاليا "إستات"، أنه تم تسجيل 23.3 مليون شخص يعملون في البلاد في شهر يناير، وأن معدل التوظيف سجل 60.8٪ في ذلك الشهر.



وأشارت الوكالة، إلي أن هذه المستويات هي الأعلى منذ أن بدأت "إستات" إجراء المسوح الشهرية في عام 2004. (أنسامد).



