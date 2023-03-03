بيربليني الرئيس الفخري لاتحاد الطهاة الإيطالي

(أنسامد) - مارس 3 - روما - حصل الشيف الإيطالي الشهير جيانكارلو بيربليني، من مدينة فيرونا، على الرئاسة الفخرية لاتحاد الطهاة الإيطالي، كما حصل على الرئاسة الفخرية لجمعية طهاة فيرونا، وذلك على هامش فاعلية نظمتها بلدة بيسكيرا دل غاردا حول فن تذوق الطعام.



حصل بيربليني على الرئاسة الفخرية للاتحادين لدوره في "تعزيز الثقافة المهنية الحقيقية بحماس غير عادي، والاحتفال بتطور تقاليد الطهي لدينا في جميع أنحاء العالم"، ودوره في مساعدة الطهاة الإيطاليين باحتراف وحماس.



كما تم منح جيانكارلو بيربليني، الذي أعلن مؤخرًا الاستحواذ على مطعم 12 أبوستولي (Apostoli 12) التاريخي في فيرونا، لقب "محترف العام 2023" من قبل جمعية طهاة فيرونا لتميزه والتزامه ونتائج عمله كمرجعية في مجال تقديم الطعام.



شهد حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في فندق Al Fiore، مشاركة جمهور كبير من الطهاة وأصحاب المطاعم من جميع أنحاء إيطاليا. (أنسامد).



