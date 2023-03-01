سيدة أمريكا الأولي تتوقف في نابولي من أجل البيتزا الإيطالية

(أنسامد) - مارس 1 - روما - قالت مصادر إيطالية إن سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن توقفت في نابولي من أجل البيتزا، وذلك في طريق عودتها إلى الوطن من رحلة إلى كينيا ليلة الاثنين.



وأضافت المصادر إن زوجة الرئيس جو بايدن طلبت 10 بيتزا مارجريتا و9 بيتزا سلامي لنفسها وموظفيها بعد هبوط الطائرة الرئاسية "إير فورس تو" في مطار كابوديكينو ليلة الإثنين.



وطلبت جيل بايدن البيتزا بالتليفون في الوقت الذي كانت تقترب فيه طائرتها، وسلم طاهي البيتزا في نابولي، إنزو كوتشا، المعروف بتقديمه أفضل بيتزا المعروفة في إيطاليا.



وبقيت الطائرة الرئاسية "إير فورس تو" على الأرض لفترة طويلة بما يكفي لأخذ البيتزا على متنها ثم طارت نحو واشنطن. (أنسامد).



