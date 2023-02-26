تقنين استخدام المياه في بعض مناطق إيطاليا بسبب الجفاف

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو، يوم الجمعة، إن ترشيد استخدام المياه قد يكون ضروريا في بعض أجزاء من البلاد بسبب الجفاف الشديد الذي تعاني منه.



وشدد في حديث لراديو 24 على أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التقنين"، وذلك ردا على سؤال حول هذا الموضوع.



وتابع "لكنني أعتقد أنه بعد جولة من المحادثات مع الاتحادات الكبرى التي تدير السدود ومع مديري نظام المياه الوطني، سيكون من الضروري استخلاص النتائج وقد يصبح من الضروري أن يكون ذلك في بعض المناطق".



وأكد أن الجفاف يسبب مشاكل كبيرة للمزارعين وأنه يمكن أن يكون له تأثير على إمدادات الطاقة.



وقال "هناك بالتأكيد مخاطر على إنتاج الطاقة الكهرومائية، لأنه إذا لم تسمح السدود بتدفق المياه، فإن العجلة لا تدور". (أنسامد).



