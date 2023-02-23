إيطاليا- تقرير: حالات الاختفاء 26٪ في عام 2022

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - في تقرير حكومي إيطالي رسمي تاكد أن هناك 24369 بلاغًا عن حالات اختفاء في إيطاليا في عام 2022 ، بمعدل 67 في اليوم ، بزيادة قدرها 26.4 في المائة عن 19269 في العام السابق.



وفقًا للتقرير السنوي لمفوض الحكومة 82٪ من الحالات كانت "عمليات نقل طوعية".



وقال المفوض إن التقارير المتعلقة بضحايا جرائم محتملين بلغت 0.22٪. موضحا أن نحو 47 من المفقودين كانوا قاصرين. (أنسامد).



