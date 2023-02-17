إيطاليا: فوضويون يهددون الشركات على خلفية قضية كوسبيتو

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - وجه أناركيون (فوضويون) يساريون تهديدات إلى الشركات الإيطالية والمديرين، على خلفية رفض الحكومة الإيطالية تخفيف سجن القائد الفوضوي، ألفريدو كوسبيتو.



وقالت مصادر مطلعة، إن شركات إيطالية تلقت منشورات تتضمن تهديدات، أرسلها فوضويون إيطاليون داعمون للمسجون ألفريدو كوسبيتو.



وتضمنت المنشورات، الإعراب عن التضامن مع كوسبيتو، البالغ من العمر 55 عاما، ورئيس الاتحاد الأناركي غير الرسمي (إف إيه أي)، الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، اعتراضا على نظام سجنه الصارم (41 مكرر) والمخصص عادة لرؤساء المافيا فقط.



واتهمت المنشورات، الدولة الإيطالية بتعذيب كوسبيتو، الذي فقد ما يقرب من 50 كيلو جراما من وزنه جراء إضرابه. كما يخضع قلب كوسبيتو لمراقبة مستمرة وسط مخاوف على حياته.



والأسبوع الماضي، أكد وزير العدل الإيطالي، كارول نورديو أن كوسبيتو ينبغي أن يظل خاضعا لنظام 41 مكرر، لأنه قادر على قيادة الأناركيين من داخل السجن.



لكن من المتوقع أن ترفع محكمة النقض العليا هذا النظام للسجن الصارم من على كوسبيتو في 24 فبراير.



ويشن كوسبيتو حملة من إجل وضع نهاية لنظام السجن الصارم المذكور لجميع السجناء، بمن فيهم قيادات المافيا.



وعادة ما يخصص نظام السجن الصارم "نظام 41 مكرر" لرؤساء المافيا لمنعهم من إدارة الأنشطة في السجن.



ونظم الفوضويون احتجاجات وأعمال تخريب في إيطاليا وخارجها دعما لكوسبيتو، وكانت هناك مسيرات حاشدة في روما وميلانو في عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة واعتقل بعضهم.



(أنسامد).



