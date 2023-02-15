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وفاة إيطالي بعد الغوص في بحيرة جليد في سويسرا
    (أنسامد) - فبراير 15 - روما - توفي رجل إيطالي يبلغ من العمر 48 عامًا أثناء الغوص في بحيرة جليد لاك دي تاني في سويسرا وفقاً لما قاله متحدث باسم الشرطة في مقاطعة كانتون فاليه .

    أعلن الأطباء وفاة الرجل، الذي كان يعيش في إقليم كانتون جنيف السويسري، في أحد مستشفيات لوزان بعد مشاركته في الغوص المنظم في البحيرة المتجمدة مع مجموعة من المتحمسين.

    وقال المتحدث: "لم يستطع الخروج من حفرة الجليد بمفرده".

    وتابع "تم سحبه بسرعة من قبل المشاركين الآخرين، حوالي 15 في المجموع ، لكنه كان فاقدا للوعي بالفعل". (أنسامد).

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