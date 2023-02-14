برلسكوني لديه وجهة نظر"سلبية للغاية" تجاه الرئيس الأوكراني

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - تسبب سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق الذي شغل المنصب ثلاث مرات، والصديق المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إحراج كبير لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني وخلافا كبيرا مع كييف بقوله إن لديه نظرة قاتمة للغاية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإصراره على محاولة استرجاع منطقة دونباس الشرقية الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وفي تصريحات اخيرة قال برلسكوني إنه "لن يلتقي أبدا" بزيلينسكي كزعيم إيطالي كما فعلت ميلوني على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل قائلا إن لديه وجهة نظر "سلبية للغاية" لسلوك زيلينسكي تجاه الحرب الروسية.



وقال برلسكوني بعد التصويت في الانتخابات الإقليمية في لومباردي، المنطقة المحيطة بميلانو، "ما كنت لأذهب للتحدث مع زيلينسكي لو كنت رئيسا للوزراء لأننا نشهد الدمار الذي لحق ببلده ومذبحة لجنوده ومدنييه".



أثار بيان الملياردير الإعلامي دعوات واسعة النطاق لميلوني، التي دافعت بقوة عن أوكرانيا قبل وبعد أن تصبح رئيسة الوزراء الإيطالية في 25 سبتمبر، لتنأى بنفسها عن موقف حليفها ضد زيلينسكي. (أنسامد).



