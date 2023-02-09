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سانريمو-مشاهدة: 10.7 مليون في أوقات الذروة
    (أنسامد) - فبراير 9 - روما - بلغ عدد المشاهدين لمهرجان سان ريمو للأغنية، 10 ملايين 757 ألفًا، أي ما يعادل 62.4٪، من المشاهدين الذين تابعوا الأمسية الأولى لمهرجان سانريمو 2023 أمس على قناة راي اونو في الفترة من 9.18 مساءً إلى 1.40 صباحًا.

    جمع الجزء الأول من وقت الذروة 23.44 14 مليون متفرج أي ما يعادل 61.7٪في الفترة المسائية مقارنة ب 6 ملايين و 296 ألفًا بنسبة 64.7٪.

    في العام الماضي ، تابع الأمسية الأولى من المهرجان ما معدله 10911000 متفرج ، أي ما يعادل 54.7٪ من إجمالي المتفرجين. وكان الجزء الأول من أمسية افتتاح المهرجان قد جمع 54.5٪ بحضور 13 مليون 805 ألف متفرج ، والثاني 55.4٪ بـ 6 ملايين و 412 ألف متفرج.

    (أنسامد).

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