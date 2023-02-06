دراسة إيطالية : تناول الطعام الصحي يقلل من هدر الطعام

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - كشفت دراسة إيطالية، أن تناول الطعام الصحي يساهم في مكافحة هدر الطعام، مشيرة إلى أن أولئك الذين يتبعون إرشادات الأكل الصحي يهدرون كميات أقل من الطعام ويساعدون الكوكب، ويتناولون طعاما صحيا.



جاء ذلك في استطلاع أجراه مجلس البحوث الزراعية (Crea) على عينة شملت 2869 شخصا بمناسبة الاحتفال بيوم مكافحة هدر الطعام الذي يتم الاحتفال به في 5 فبراير.



وتم إجراء هذا الاستطلاع في إطار مشروع Fao Waste، الذي تموله وزارة البيئة وأمن الطاقة. وكشفت الدراسة أن نسبة تتراوح من 35-40% ممن شملهم الاستطلاع لديهم التزام أكبر بالتوصيات الغذائية، ولديهم مهارات عالية في تخطيط الإنفاق واستهلاك الطعام.



كما أن هؤلاء الأشخاص لديهم مهارات عالية في تقييم كميات الطعام المراد طهيها وتجنب الشراء الاندفاعي وإعادة تدوير بقايا الطعام وإطالة عمر المنتجات من خلال الطهي الإبداعي.



وأضاف الاستطلاع، أن 30% من الإيطاليين لا يلتزمون بالتوصيات الغذائية، فيما يلتزم 21.5% منهم بالتوصيات الغذائية بشكل متوسط إلى ;;منخفض. (أنسامد).



