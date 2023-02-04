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أكثر من ثلث الإيطاليين يقللون من هدر الطعام
    (أنسامد) - فبراير 4 - روما - قال الاتحاد الوطني للمزارعين الإيطاليين "كولديريتي"، إن أكثر من ثلث الإيطاليين (35%) قللوا من كمية الطعام التي يهدرونها.

    وأضاف الاتحاد الوطني للمزارعين، أن ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الغاز المرتفعة من بين العوامل التي أدت إلى هذا التغيير، وهو ما يعد أمرا مفيد للبيئة لأن هذا يعني أنه يتم استخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل.

    ومن المقرر أن يقوم اتحاد كولديريتي بتنظيم سلسلة من الندوات يوم السبت لتعريف المواطنين بكيفية تقليل هدر الطعام، بدءًا بفاعلية في روما ضمن الاحتفال باليوم الوطني لمنع هدر الطعام يوم الأحد.

    تبدأ مكافحة هدر الطعام بالاختيارات في سلة التسوق وتنتهي بإعادة اكتشاف أطباق اليوم التالي، والتي تحقق أقصى استفادة من بقايا الطعام وتساعد في الحفاظ على تقاليد الطهي ونقلها إلى الأجيال الجديدة. (أنسامد).

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