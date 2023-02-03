إيطاليا:عودة الجليد بعد عطلة نهاية أسبوع مشمسة

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - قال خبراء الأرصاد الجوية الإيطالية، إن الجليد والثلج سيغطيان البلاد من جديد بعد عطلة نهاية الأسبوع المشمسة.



وأوضح أندريا غاربيناتو، أن المناخ سيكون جيدًا ومشرقًا في كل مكان تقريبًا في عطلة نهاية الأسبوع، لكن قبضة الشتاء الجليدية ستعود الأسبوع المقبل.



وقال "ابتداء من الخميس ستكون هناك أربعة أيام مشمسة، ولكن اعتبارا من يوم الاثنين القادم سيزداد الطقس سوءا ويعود الثلج والجليد".



وأضاف أن إعصار الأزور المضاد سيجلب ظروفًا مشمسة إلى منطقة بيل بايسي بأكملها، مع زيادة تدريجية في درجات الحرارة. (أنسامد).



