موجة من الصقيع القطبي الشمالي تجتاح إيطاليا

(أنسامد) - يناير 31 - روما - تجتاح موجة من صقيع القطب الشمالي إيطاليا بدرجات حرارة دون الصفر في جميع أنحاء البلاد مع انتشار الجليد والثلوج.



وتم تسجيل انخفاض قياسي بلغ 22.8 درجة مئوية تحت الصفر في السهل الجليدي بياني دي بيتسا، على ارتفاع 1450 مترا فوق مستوى سطح البحرعلي سلسلة جبال سيرينتي فيلينو في أبروزو، بوسط إيطاليا .



وفي منتجعات التزلج الشهيرة في كامبو فيتشي، انخفضت الحرارة إلى 21.8 درجة مئوية تحت الصفر، كماانخفضت درجة الحرارة في ريفيسودولوفي أبروزو إلى 21.2 درجة تحت الصفر..



ومع ذلك، فمن المقرر أن تنكسر موجة الهواء القطبي وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، وسيكون الطقس أكثر اعتدالا ومشمسا في معظم الأجزاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع. (أنسامد).



