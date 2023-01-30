Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - تغطيات
ارتفاع مبيعات الكتب في إيطاليا العام الماضي
    (أنسامد) - يناير 30 - روما - أعلنت جمعية الناشرين الإيطاليين، أن مبيعات الكتب في إيطاليا ارتفعت بنحو 13% العام الماضي مقارنة بعام 2019.

    وأوضحت جمعية الناشرين، أنه تم بيع حوالي 112.6 مليون نسخة في عام 2022، بزيادة قدرها 13 مليون نسخة بالمقارنة مع عام 2019، بقيمة مبيعات بلغت 1.671 مليار يورو.

    وسجلت المبيعات ارتفاعًا بنسبة 13.1% من حيث القيمة مقارنة بعام 2019، وبنسبة 13.3% بالنسبة لعدد النسخ التي تم بيعها. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    كارارا تتضامن مع المهاجرين علي متن اوشن قايكينج

    ألبوم الصور