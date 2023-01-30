ارتفاع مبيعات الكتب في إيطاليا العام الماضي

مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا لتسليم 5 زوارق دورية
نقل أول 20 مهاجرا من سفينة اوشن فايكينج في كارارا
ليبيا:اتفاق المؤسسة الوطنية للنفط مع ايني مخالف لقانون النفط
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كارارا تتضامن مع المهاجرين علي متن اوشن قايكينج
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد