إيطاليا : وفاه خمسة شبان في انقلاب سيارة في روما

إيطاليا : ماتاريلا وميلوني يحييان يوم ذكرى المحرقة
ليبيا:المجتمع المدني في انتظار عودة السياسة الايطالية
المستشار الألماني يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا الأسبوع القادم
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
القطع الأيقونية النادرة من زجاج مورانو المصنوعة في البندقية
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد