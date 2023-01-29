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إيطاليا : وفاه خمسة شبان في انقلاب سيارة في روما
    (أنسامد) - يناير 29 - روما - لقي خمسة شبان حتفهم بعد أن انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها في حادث تحطم ليلا في بلدة فونتي نوفا بالقرب من روما، حسبما أفاد رجال الإطفاء يوم الجمعة.

    وتم نقل الشخص السادس الذي كان في السيارة وهي من طراز فيات 500 الى المستشفى مصابا بجروح.

    وتتراوح أعمار المتوفين بين 22 و17 عاما، وهم ثلاثة رجال وامرأتان.

    (أنسامد).

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