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إيطاليا: تأهب بسبب الطقس القاسي في العديد من المناطق
    (أنسامد) - يناير 24 - روما - أعلنت إيطاليا حالة التأهب في العديد من المناطق بسبب موجة من الطقسالسئ التي تضرب البلاد حالياً، حيث تعرضت أجزاء كثيرة إلى البرد القارص أو الأمطار الغزيرة أو الثلوج والرياح القوية.

    وقد وضعت ادارة الحماية المدنية الإيطالية منطقة ماركي وأجزاء من إميليا رومانيا في حالة تأهب برتقالية، وهي درجة واحدة أقل من حالة التأهب القصوى باللون الأحمر وتعني أن الطقس يشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

    بينما وضعت أبروتسو وبازيليكاتا وكامبانيا وأومبريا وأجزاء أخرى من إميليا رومانيا في حالة تأهب صفراء.

    وأغلقت المدارس يوم أمس الاثنين بسبب الأحوال الجوية في مدينة بوتينزا الجنوبية وفي مناطق بمحافظتي ريميني ومودينا الشماليتين.

    (أنسامد).

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