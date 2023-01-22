إيطاليا : أم وابنتها تنجبان تقريبا في يوم واحد

(أنسامد) - يناير 22 - روما - أفادت مصادر طبية، أن أما إيطالية وابنتها قد أنجبتا تقريبا في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع.



تبلغ الأم التي تُدعى مارا، من العمر 35 عاما، بينما تبلغ ابنتها باولا 20 عاما، وقد أنجبتا فتاة تدعى فوتورا وصبيا يدعى جيوفاني، في عمليتين يفصل بينهما توقيت يزيد قليلا عن 24 ساعة.



وقالت مصادر في مستشفى كارداريلي في نابولي إن الطفلين يزنان 3.8 كيلوجرام و 3.4 كيلوجرام على الترتيب وهما بخير وفي صحة جيدة.



وأضافت أن الأم وابنتها تشعران بفرحة غامرة بالوافدين الجدد.



(أنسامد).



