إيطاليا : أم وابنتها تنجبان تقريبا في يوم واحد

ماتاريلا: إيطاليا تقف إلى جانب مقاتلي الحرية في أوكرانيا
إيطاليا تخطط لوقف مبيعات السكوتر الكهربائي "السريع للغاية"
السكوتر الكهربائي الذي يسير بسرعة تزيد عن 20 كم / ساعة لن يُباع
إيطاليا تشارك في مؤتمر الإمارات للأورام لدى الأطفال بأبوظبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الطقس السيئ على الساحل الليغوري
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
عيد الميلاد:رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تزور القوات الإيطالية في العراق