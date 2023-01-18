إغلاق ضفاف نهر التيبر في روما بسبب سوء الأحوال الجوية

(أنسامد) - يناير 18 - روما - أغلقت ضفاف نهر التيبر في روما - وهو ثالث أطول نهر في إيطاليا - أمام النشاط يوم أمس الثلاثاء بسبب موجة من سوء الأحوال الجوية يخشى معها أن ترتفع مستويات المياه بشكل خطير.



أوقفت إدارة الحماية المدنية جميع الأنشطة على ضفاف النهر من خلال شركات القوارب وشركات الضيافة وسط موجة من الأمطار الغزيرة.



وقالت إن هذه الخطوة مرتبطة بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة.



وتتعرض إيطاليا لأول موجة شتوية شديدة البرودة والرطوبة. (أنسامد).



