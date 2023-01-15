إنقاذ اثنين من متسلقي الصخور الإيطاليين في كابري

(أنسامد) - يناير 15 - روما - تم إنقاذ اثنين من متسلقي الصخور الإيطاليين في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن واجها صعوبات في منطقة تشكيل الصخور الشهيرة "فراجليوني"، وهي عبارة عن ثلاثة نتوءات صخرية ترتفع من البحر في جزيرة كابري الشهيرة، وتقع على بعد بضعة أمتار من الساحل.



وكان الزوجان، وهما من مقاطعة باري في بوليا، قد وصلا إلى قمة أكبر التشكيلات الصخرية الثلاثة، لكنهما ضلا طريقهما في طريق العودة إلى الأسفل.



وصعد فريق إنقاذ على متن مروحية ونقل المتسلقين إلى بر الأمان.



ويقول موقع إستئجار اليخوت على ساحل أمالفي، إن هذه التشكيلات الصخرية ترتفع من البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كابري، وهي من بين أكثر المعالم التي يتم تصويرها على الجزيرة.



ويضيف الموقع أن نتوءات البحر الصخرية الرائعة والدرامية في "فراجليوني" تخرج من المياه الزرقاء المتلألئة للبحر الأبيض المتوسط، لتشكل أكثر المناظر البحرية شهرةً والأكثر تصويرًا في كابري. (أنسامد).



