إيطاليا: تنفق أكثر وتستهلك أقل.. العائلات في أزمة

(أنسامد) - يناير 13 - روما - وجدت الأسر الإيطالية نفسها أمام عام صعب في 2022، إذ أنها اضطرت للإنفاق أكثر مقابل استهلاك أقل، تحت وطأة التضخم وارتفاع الفواتير.



وتؤكد بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على الأسر الإيطالية التي وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع مواقف صعبة، مشيرة إلى أن هذا التأثير كان حتى على جيوب موظفي الخدمة المدنية، الذين انخفضت قوتهم الشرائية بما يصل ل 7 نقاط في السنوات العشر الماضية.



كما حدد إستات ملامح الموقف الذي يسبب موجة عامة من القلق، موضحا أن أحجام المواد الغذائية المباعة انهارت بنسبة 6.3% خلال شهر نوفمبر.



وبين المعهد، أنه رغم أن مبيعات التجزئة ارتفعت بشكل طفيف من حيث القيمة والحجم خلال شهر نوفمبر، لكنها انخفضت من حيث الحجم على أساس سنوي بنسبة 3.6%. (أنسامد).



