ارتفاع الهجمات السيبرانية في إيطاليا بنسبة 138٪

(أنسامد) - يناير 4 - روما - قالت وكالة أمن المعلومات التابعة لشرطة البريد الإيطالية - في تقرير يوم أمس الثلاثاء - إن التوتر الجيوسياسي الذي أشعلته الحرب في أوكرانيا كان له "أصداء كبيرة" على الأمن السيبراني من خلال "حملات ضخمة" على المستوى الدولي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة المالية وغيرها من الشركات.



وأوضحت الوكالة أن هذه الهجمات تضمنت عمليات تصيد وبرامج ضارة ومعلومات مضللة، مشيرة إنها رصدت 12947 هجوما سيبرانيا في إيطاليا عام 2022 بزيادة 138 بالمئة عن 5435 هجمة مسجلة في 2021.



وأضافت أن 332 شخصا خضعوا للتحقيق فيما يتعلق بهذه الهجمات، بزيادة قدرها 78٪ عن العام السابق.



وأشارت إلى أنه تم إصدار 113226 تنبيهًا العام الماضي بزيادة قدرها 2٪ عن عام 2021. (أنسامد).



