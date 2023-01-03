فضيحة قطر: بلجيكا تطالب برفع الحصانة عن كوزولينو وترابيلا

(أنسامد) - يناير 3 - روما - طالب مدعون بلجيكيون، من البرلمان الأوروبي، رفع الحصانة البرلمانية عن عضوين من أعضاء البرلمان، أحدهما إيطالي، والآخر بلجيكي، للتحقيق في فساد مزعوم لقطر ودول أخرى، فيما يعرف بفضيحة "قطر جيت"، بحسب ما نشرت صحيفتان بلجيكيتان.



وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن النائبين المقصودين هما أندريا كوزولينو ومارك تارابيلا.



ويعد كوزولينو وتارابيلا، عضوين في التحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي، ويواجهان مزاعم تلقي رشاوي لممارسة نفوذ لصالح قطر والمغرب وربما دول أخرى.



وفي وقت سابق، قال ممثلوا إدعاء بلجيكيون إنهم بدأو إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي، لكن لم يذكروا اسمي العضوين. (أنسامد).



