(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية فتح المتاحف مجانا في الأول من يناير في كافة أنحاء إيطاليا، في إطار تمديد مبادرتها لفتح المتاحف الإيطالية والمتنزهات الأثرية الحكومية مجانا الأحد الأول من كل شهر.



وأوضحت الوزارة أن كافة المعلومات المتعلقة بكيفية الوصول للمواقع التي تشملها المبادرة يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي http://cultura.gov.it/domenicalmuseo.



على الرغم من العطلة خلال الأحد الأول من هذا العام، سيكون هناك العديد من الأماكن الثقافية المفتوحة في جميع أنحاء إيطاليا، من مبنى الكولوسيوم إلى معرض بريرا للفنون، ومن دير شيرتوزا دي بافيا إلى قصر كازيرتا الملكي، بالإضافة إلى حديقة بومبي الأثرية والمتحف الأثري الوطني في تارانتو. (أنسامد).



